Paljud uksed jäävad suletuks

Peaminister Ratas lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. «Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitsesse. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.»

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. «Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,» lausus ta.

Vastvalt valitsuse ja Järvamaa kohalike omavalitsuste otsusele on suletud maakonna haridusasutused, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused, spordisaalid ja muuseumid. Lasteaiad olid eile hommikul veel avatud, kuid suure tõenäosusega suletakse ka osa lasteaedu, sest neisse toodi väga vähe lapsi.

Kindlasti me ei arva, et see on riigil liialdatud samm. Kõik, kes on natukenegi kursis, mis on koroonaviirus, kes on selle edasikandjad, milline on peiteaeg, ning kes teavad, milline on õpetajate keskmine vanus, saavad täpselt aru, miks seda tehakse.

Keelatud on avalikud kogunemised ja kõik spordivõistlused.

Järvamaa omavalitsuste liidu esimees, Paide linnapea Priit Värk ütles, et kolme omavalitsuse juhid on neljapäeva õhtust saati olnud pidevas ühenduses ja kõik vastuvõetud otsused on omavahel kooskõlastatud, et langetada üksteisega haakuvaid otsuseid ja hoida ühtset joont.

Omavalitsusliidu esimehena kutsus Värk järvalasi jääma rahulikuks, hoiduma paanikast ja ostuhullusega kaasa minemast, sest kaupluste kaubavarud on küllaldased ning vajadus varusid soetada puudub. Samuti rõhutas ta, et kõik elutähtsad teenused toimivad tõrgeteta. Kui valitsuse ostsuse järgi tuli koolid sulgeda esmaspäevast, siis Järva-Jaani gümnaasium ja Peetri kool astusid sammukese kaugemale ning sulgesid uksed juba reedel.

Järva-Jaani ja Peetri kooli direktor Raigo Prants ütles, et distantsõppe korraldus võtab omajagu aega ja plaanimist. Seega otsustasid nad jätta lapsed koju juba reedel ja kasutada päeva distantsõppele ülemineku ettevalmistuseks.

Prants selgitas, et kuna olukord on kõigile uudne, tuleb õpetajatega läbi arutada, mida distantsõpe endast üldse kujutab, kuidas e-õppes õpilastele ülesandeid anda, kuidas mõõta õpitulemusi. «See peab olema kestlik tegevus, et oleksime veendunud, et kõik plaanitud õpiväljundid saavutatakse,» lisas ta.

Viimastel nädalatel juhtunu tõttu olid nii Järva-Jaani kui ka Peetri kooli õpetajad juba jõudnud harjuda mõttega, et mingil hetkel tuleb kool sulgeda ja distantsõppele üle minna.

