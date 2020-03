PRIA sulgeb teenindusbürood ja peatab kontrollid

Peatatud on kohapealsete kontrollide teostamine, et hoida nii oma kliente kui ka PRIA töötajaid. Sellest tingituna viibib kohapealsete kontrollidega seotud taotluste väljamaksete tegemine kuni olukorra normaliseerumiseni. Menetlustähtajad on lähtuvalt tänasest eriolukorrast paindlikud.