Järvamaa omavalitsused valmistuvad järgnevatel nädalatel toimetulemiseks

Järvamaa omavalitsuste juhid peavad omavahel ühendust, et tegevusi kooskõlastada ja maakonnas ettevõetud sammud oleksid kõikides omavalitsustes sarnased.

Siemanni sõnul on Türi vallaametnikud nädalavahetusel pannud suurt rõhku valla meediakanalite kaudu inimeste teavitamisele.

"Arvestame, et kõigil inimestel pole juurdepääsu elektroonilistele allikatele ja seetõttu kleebime küladesse plakateid tegevusjuhistega, samuti infoga, kuidas saada abi vallast ning hankida terviseinfot. Varustasime teabega ka kauplused ning homme paneme välja apteekidesse. Vaatame veelkord üle üksikult elavate eakate inimeste nimekirja, et ka need eraldi üle teavitada," rääkis Siemann.