Avarii häirib Tallinna-Tartu maanteel hommikust tipptundi

Sündmusele reageerinud Jõgeva patrullpolitseinik Eduard Onopa rääkis, et esialgsetel andmetel kaotas Tallinnast Tartu suunas liikunud sõiduauto Renault Megane juhitavuse ning sellele sõitis tagant otsa samas suunas liikunud Scania veok. „Õnnetuse tagajärjel paiskus sõiduauto kraavi. Haagisega veok paiskus aga katusele selliselt, et sulges kogu tee liiklusele,“ kirjeldas patrullpolitseinik. Ta lisas, et õnnetuses sai viga veoki juht ning tema viidi tervisekontrolliks haiglasse. „Autojuht viga ei saanud. Mõlemad juhid on kained ja omavad juhtimisõigust,“ ütles Onopa.