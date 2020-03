ETV2 täiendab päevast kava lastele ja noortele suunatud programmiga

ETV2 on päevasesse telekavasse teinud sellest esmaspäevast mitmeid uuendusi ja pakub argipäeviti nüüd vaatamiseks valikut erinevaid dokumentaalfilme ja hariduslikke programme.

Hommikuses vööndis on ETV2 programmis lastele suunatud animafilmid. Lasteprogramm kestab kella 9ni ja seejärel on kavas saated täiskasvanutele, et kaugõppele jäänud noored saaksid keskenduda koolitöödele.