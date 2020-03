Omavalitsused vaatavad juba kaks nädalat ette

Järvamaa omavalitsuste juhid peavad omavahel ühendust, et tegevusi kooskõlastada ja maakonnas ettevõetud sammud oleksid kõikides omavalitsustes samad. Omavalitsustes on vabatahtlikena abi pakkunud nii inimesed kui ka ettevõtted ning lisaabi on endiselt oodatud.

Oluline on inimesi teavitada

Siemanni selgitusel hindasid valla­ametnikud eile seni rakendatud meetmeid ja kontrollisid elutähtsate teenuste toimet. «Kõik töötab ja varud on piisavad,» ütles ta. «Meil on sisse seatud infotelefon ja meiliaadress, kuhu päringutega pöörduda.»

Siemann sõnas, et nädalavahetusel pani vallavõim suurt rõhku meediakanalite kaudu inimeste teavitamisele ja see töö jätkub, veendumaks, et keegi ei jääks infosulgu. «Arvestame, et kõigil inimestel pole juurde­pääsu elektroonilistele allikatele, ja kleebime küladesse plakateid tegevusjuhistega, samuti infoga, kuidas saada abi vallast ja hankida terviseinfot,» selgitas ta. Siemann märkis, et teabega on varustatud ka kauplusi ja apteeke. «Vaatame veel kord üle üksi elavate eakate inimeste nimekirja, et ka nemad eraldi üle teavitada,» lisas ta.

Türi vallavalitsus on küll avatud hädavajalikeks toiminguteks, kuid ettevaatusabinõud on ranged. «Sisse pääsevad inimesed ükshaaval ja uksel tuleb kasutada desovahendeid,» märkis Siemann.

Vallavalitsus on üle vaadanud sisevarud, et olukorra pikemal jätkumisel olla võimeline tegema tööd. «Rõhk on sotsiaalhoolekandel, et oleks tagatud abi neile, kes seda kõige rohkem vajavad,» lausus Siemann. «Vajadusel suuname sotsiaaltöötajatele appi teiste valdkondade töötajaid, oleme koostanud pikemad graafikud.»

Siemanni ütlust mööda on võimalik e-kirjaga tellida raamatukogust raamatuid, mis saab kätte pakiga. «Türi valla kriisikomisjoni järgmine koosolek on kokku kutsutud kolmapäeva hommikuks, kui kiiresti muutuvad asjaolud ei nõua varasemat kokkutulemist,» märkis ta.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et linnavalitsus peab praegu omavalitsuse töös oluliseks vaadata, kuidas jätkub ressursse, kui koolide ja muude asutuste sulgemist tuleb jätkata ka kahe nädala möödudes. Eile pidas linnavalitsus kriisimeeskonnaga laiendatud istungi. «Nädala eest reisilt naasnud linnavalitsuse liikmed on endiselt kodukontoris,» lisas ta.

Värk toonitas samuti, et eriti suur tähelepanu on riskirühma kuuluvatel elanikel, mis tähendab sotsiaaltöötajatele suuremat koormust. Paide linnavalitsus vähendab ka otsesuhtlust ning eilsest tehakse silmast silma ainult sotsiaaltööd ja perekonnaseisu toiminguid. Eelmise nädala lõpus polnud sotsiaaltöötajate töökoormus veel märgatavalt suurenenud.

«Täpsustame, kas piirata avalike mänguväljakute ja spordi harjutusväljakute kasutust, sest neil on palju nakkusohtlikku pinda. Näiteks Itaalias on mänguväljakud suletud,» ütles linnapea Priit Värk.

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, rahvale olulised teated liiguvad kõige operatiivsemalt valla äpi kaudu, piirkonnajuhid hoolitsevad, et info jõuaks ka moodsamate sidevahenditeta inimesteni.

Koju jääjad koostagu päevakava

«Oleme kauplustega suhelnud, et olla kindlad, et poodides oleksid desinfitseerimisvõimalused,» lausus ta. «Tarbijate ühistu korraldab desinfitseerimist ise, abi vajavad väiksemad poed.»

Pihelga ütlust mööda on vallavalitsus sõlminud ettevõtjatega esimesi kokkuleppeid, et hakata abivajajatele toidukraami koju viima.

Pihelga selgitusel tegutseb vallavalitsus päev korraga ja nii, nagu olukord nõuab. «Pean oluliseks, et koju jäävad inimesed teeksid endale päevakava ja maal kasutaksid võimalust õues liikumiseks. Samas tuleb vältida lähikontakte teiste inimestega ja panna suurt rõhku desinfitseerimisele,» lausus ta.

Pihelga ütlust mööda vahendab ka vallavalitsus vahetuid kontakte, üksnes sotsiaaltöötajatel tuleb valmis olla inimestega kokkupuuteks. «Tänasest on teeninduskeskused suletud, uksele paneme postkastid ning saab helistada ja e-kirju saata,» toonitas ta.