Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Vee perearstikeskuse perearsti Ingrid Aldi meelest pole eriolukorra tõsidus ja koroonaviiruse ohtlikkus paljudele veel päris selgeks saanud. Ta toob esile viimastel päevadel inimeste käitumises ilmnenud kitsaskohti ja palub inimestel nendest vigadest õppida. Ingrid Alt ütles, et sai pühapäeva õhtul Eesti rahvusringhäälingust «Aktuaalse kaamera» uudiseid vaadates šoki. «Videolõik sellest, mida inimesed tegid eriolukorra kehtestamise ajal välitingimustes, oli õõva tekitav ja näitas, et tegelikult ei saada olukorra tõsidusest üldse aru,» lausus ta.

* «Praegusel ajal on peamine sõnum: vältige kontakte teiste inimestega,» ütles Järvamaa turvalisuse komisjoni esimees ja Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Järvamaa omavalitsuste juhid peavad omavahel ühendust, et tegevusi kooskõlastada ja maakonnas ettevõetud sammud oleksid kõikides omavalitsustes samad. Omavalitsustes on vabatahtlikena abi pakkunud nii inimesed kui ka ettevõtted ning lisaabi on endiselt oodatud.