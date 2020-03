Keskkonnaamet tagab põhiteenused ka eriolukorra ajal

Keskkonnaamet on läinud üle kaugtööle. Põhiteenused on klientidele ja partneritele kättesaadavad ka eriolukorra ajal ning suhtlus on tagatud e-vahendite ja telefoni teel. Seoses koroonaviiruse leviku pidurdamiseks kehtestatud piirangutega Eestis on edasi lükatud kõik avalikud üritused ja koolitusprogrammid.