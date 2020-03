Ekspert: igaüks saab panustada viiruse leviku piiramisele

Hiina ja Itaalia kogemused, erinevad mudeldamised laiast maailmast ja rahvusvaheliste organisatsioonide soovitused annavad veendumuse, et ka meil Eestis need meetmed toimivad. Mõnedele küsimustele lõplike vastuste, näiteks kui suure tõenäosusega levib viirus peiteajal, või Eesti andmete alusel tehtud prognoosimudelite puudumine ei takista igaühel ise viiruse levikut piiramast, kirjutab Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur Kristi Rüütel.

Siiski tasub teada, et näomask ei kaitse terveid inimesi nakatumise eest. Ära saada oma lapsi, isegi kui nad on terved, vanavanemate juurde. Kui lapsed on viiruse kandjad ja hiljem haigestuvad, siis on see eakatele väga suureks riskiks.