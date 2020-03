Oluline reisiinfo: homsest pole enamikel eestlastel võimalik Soome reisida

„Silmas tuleb pidada, et veel täna saavad Soome kõik, kes soovivad, aga juba homsest pääsevad riiki vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus. Näiteks kui Eesti kodanik käib Soomes tööl, aga tal puudub seal registreeritud elamisõigus, siis homsest ta enam Soome ei pääse. Need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus, peavad arvestama, et homsest kehtib kõigile Soome saabujatele isolatsiooninõue,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.