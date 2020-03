Lahked inimesed annavad koduõppel lastele arvuteid

Pühapäeva hommikul pärast kella 11 postitas ettevõtja Sven Jablonski sotsiaalmeedias sõpradele äsjasest uitmõttest inspireeritud üleskutse aidata koduõppele jäävate lastega peresid, kellel on kitsas käes, saada vabatahtlike abiga endale arvuti.

Paljudel seisab mõni arvuti kasutult sahtlis. Ka liitus ettevõtmisega inimesi, kes on valmis kohendamist vajavad arvutid enne üleandmist üle vaatama.

Facebookis loodud grupis «Igale koolilapsele arvuti!» oli eileõhtuse seisuga ligi 2000 liiget IT-ettevõtjatest abivajajateni ning mõne päevaga on viimasteni jõudnud sadu arvuteid.

Aktsiooni algataja Sven Jablonski ütles, et hea on rääkida kaugõppest ja e-õppest, kuid meil on lapsi, kellel pole arvutit ja isegi mitte internetti. Arvutiabi on jõudnud ka Järvamaale.

«Märkasin algatust pühapäeva õhtul uudistes ja kirjutasin gruppi ning 20 minutiga tuli vastus kahelt abivalmis inimeselt. Minu neli last õpivad eri koolides ja e-kooli kaudu antud ülesandeid on vaja lahendada eri keskkondades ja laadida üles pilte ning nutitelefoniga seda kõike teha on võimatu,» selgitas Koigi koolis õpetajana töötav Estelle Tikerpalu.

Esmaspäeval sõitis harjumaalane Martin Tallinnast Kosele ja andis Järvamaa nelja lapsega pere emale laenuks oma eaka, kuid töökorras sülearvuti. «Kokkupuuteta,» nagu üleandja rõhutas.

«Sven on mu kunagine töökaaslane ja tema üleskutse jäi silma. Oma lastel on koduseks koolitööks arvutid olemas. Kuna mul oli üks masin üle, pakkusin grupis välja,» selgitas Martin.

Esmaspäeval kell 13 said Tallinnast arvutiga tulnud Martin ja tänutäheks kaasa võetud kommikotiga Estelle Kose tanklas kokku. «Tahtsin maainimese kombel arvuti eest kommidega tänada, aga Martin loobus viisakalt, öeldes, et nakkusohu vältimiseks pole see mõistlik. Ta jättis arvuti tanklas lauale ja eemaldus,» meenutas Tikerpalu.

Selleks et e-õppes edasi jõuda, on õpilasel vaja arvutit või vähemalt tahvelarvutit. Kuid kõigil meie õpilastel pole sellist võimalust ja mõnel lapsel tuleb arvutit jagada kodus kaugtööd tegeva vanemaga.

Samal ajal on paljudes asutustes ja ettevõtetes vanu arvuteid, mida enam ei kasutata või on plaan arvuteid vahetada. Samuti on kodudes jõude seisvaid arvuteid. «Kolmapäeva õhtu seisuga oli abi saanud ligi 2000 inimest, nüüdseks on abivajajate hulk suurenenud tempos, kus me ei jõua enam täpselt arvu jälgida,» ütles Jablonksi. «Samuti on aitajate ja abivajajate otsekontaktid suurenenud, iga postitatud pakkumise kohta tuleb abivajajatelt keskkeltläbi viis privaatset sõnumit.»

Jablonski meelest on abi saanuid poole nädalaga sadu ja sadu. «Meie kaudu on ootel veel paarsada last, kuid palju suheldakse juba otse. Järvamaal on abi küsinud viis peret, aga arvud muutuvad pidevalt,» lausus ta.