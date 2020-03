Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Minu jaoks on see ime, et praeguses olukorras on nii palju inimesi, kes võtavad vaevaks hoolitseda nõrgemate eest. Ma ütleks, et see on sünge koroonaaja üks helge õis. Selline inimeste headus saigi ilmsiks tulla vaid äärmuslikus olukorras,» ei varjanud oma emotsiooni Köisis elav nelja lapse ema Estelle Tikerpalu. Pühapäeva hommikul pärast kella 11 postitas ettevõtja Sven Jablonski sotsiaalmeedias sõpradele äsjasest uitmõttest inspireeritud üleskutse aidata koduõppele jäävate lastega peresid, kellel on kitsas käes, saada vabatahtlike abiga endale arvuti.