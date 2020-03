Töövõimetoetuse kojukanne ei katke

Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ütles, et politseid on viimastel päevadel teavitatud petuskeemist, kus kelm helistab pensionärile ning väidab, et viiruse tõttu pensioni kojukannet ei toimu ja petab sel ettekäändel välja pangaandmeid ja ligipääsusid. „Oleme suhelnud Eesti Postiga ja meil on kokkulepe, et nendele inimestele, kellele on viidud toetus koju, viiakse see koju ka edaspidi,“ kinnitas Aas.