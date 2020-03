Maa-amet alustas maastiku markeerimist aeropildistamiseks

Seoses aeropildistamisega on Maa-ameti töötajad nimetatud aladel alustanud maastikupunktide markeerimisega, samuti tehakse seda Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi, Kuressaare linnades ja nende lähiümbruses. Markeeringud jäävad mõõdistuslendudel pildile ning neid kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Markeeringuks on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule ja on varustatud sildiga „Aeropildistuse maamärk”. Markeeringuid on ligi 700.