Paides alustatakse täna koroonaproovide võttu

Kedelauk selgitas, et kui inimesel on kahtlus, et ta võib olla koroonaviirusse nakatunud, siis peab ta esmalt helistama oma perearstile. Kui perearst nõustub, et tegemist võib olla selle viirusega, siis saadab ta digisaatekirja SYNLABile ja sealt võetakse uuesti telefoni teel inimesega ühendust. «Seega pole inimesel vaja teha muud, kui helistada perearstile ja oodata kõnet, kus ta saab juba infot, kus ja millal temalt proov võetakse,» selgitas Kedelauk.

Kedelauki ütlust mööda on proove võtvate brigaadide nõudlus suur, seetõttu palus ta inimestel aidata kaasa proovivõtu võimalikult kiire võtmise sujumisele. Näiteks, kui brigaad saabub koju, siis tasuks juba varem valmis panna isikut tõendav dokument, sest proov võetakse ainult sellelt inimeselt, kellele on perearst proovivõtu tellinud. «Kui proov tellitakse ühele inimesele, siis kodus võib veel rahvast olla, kuid neil ei saa ilma saatekirjata proove võtta,» rõhutas ta.

Ka sotsiaalminister Tanel Kiik täpsustas, et testimisel on esmatähtis meditsiiniline näidustus, see tähendab, et vaid põhjendatud kaalutlustel on perearstidel edaspidi võimalik koostada saatekiri, mille alusel saab arst määrata COVID-19 testi. «Kõige olulisem on riskirühmade (eakad ja kroonilised haiged), tervishoiutöötajate, sotsiaaltöötajate ja teiste COVID-19 leviku tõkestamisega seotud inimeste testimine,» lausus Kiik.