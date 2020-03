Koduseid testimisbrigaade tuleb juurde

Medicumi ja SYNLABi välja töötatud proovivõtmise kontseptsiooni alusel võtavad tervishoiutöötajad ninaneelu proovi inimestelt, kes on saanud oma perearstilt saatekirja ja seejärel koroonaviiruse testimise kõnekeskuselt täpse aja, millal nad peavad autoga mobiilsesse testimisjaama saabuma.

Neljapäeval avati esimesena proovivõtukoht Tallinnas Lauluväljakul, kus proove võtsid Medicumi tervisekeskuse töötajad. Reedest said Tartu, Viljandi ja Pärnu elanikud proove anda Qvalitase tervisebusside ees. Kuressaares taasavati testimispunkt sealse haigla juures ja Kohtla-Järvel korraldab proovivõttu Ida-Viru keskhaigla. Eile avatati Corrigo abil punkt Narvas.

Kuna osadel inimestel ei ole võimalust tulla oma autoga testimisjaama, töötavad reedest ka kodus testimiste brigaadid. Alre kiirabi kolm liikuvat brigaadi käivad Lõuna-Eesti inimeste kodudes ning Tallinna ja Harjumaa kodus testimise neli brigaadi on mehitanud Fertilitas. Koduseid testimisbrigaade lisandub lähipäevil veelgi, kokku hetkel 10. Nii nagu mobiilsete autojaamade puhul tuleb testimisbrigaad inimese koju vaid siis, kui viirust kahtlustava inimese testimist on hinnanud vajalikuks perearst ja väljastanud saatekirja. Kodus testimise piiranguks on täisvarustuse kaitsevahendite vajadus peale igat patsienti, autoga testimine on ohutum ja vähem kulukam.

Testimiskohtades korraldavad autode liiklust Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Proovide logistika üle Eesti ja analüüsid teeb oma Tallinna kesklaboris SYNLAB.

Esimese kolme päevaga saadeti 164 perearstikeskusest SYNLABi ja Medicumi loodud testimise kõnekeskusesse kokku 679 saatekirja. „Enamasti tuli igalt perearstilt 1-2 saatekirja. Testimise kõnekeskus võttis juba samal päeval patsiendiga ühendust ning valdav enamus on saanud testi tehtud või saanud selleks kindla aja lähipäevil,“ selgitab testimiskeskuse koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik.

Kolme päeva kokkuvõttes kiidab Allik testima tulnud inimesi. „Nad on vastutustundlikud, tunnustavad proovivõtjad nende töö eest ja on tähelepanelikult järginud kõiki juhiseid. Vaid üks inimene 669-st on unustanud koju isikut tõendava dokumendi. Panen siiski inimestele veel kord südamele, et mobiilsesse testimisjaama saab tulla üksnes autoga, jala jaamadesse saabunud inimesi me ei saa kahjuks teenindada. Kui teil ei ole autot või te ei saa autot selleks laenata, siis andke sellest kõnekeskusele teada aega broneerides ja me püüame teile koju saata liikuva brigaadi,“ lisas Allik.

SYNLABi labor on kõik kolme päeva jooksul võetud 669 proovi analüüsinud kuni kaheksa tunni jooksul laborisse saabumise hetkest, et inimesed saaksid oma testi vastuse teada ühe ööpäeva jooksul. Algavast nädalast on SYNLABi labor võimeline ühe päeva jooksul analüüsima kuni 1000 proovi päevas, sest senise kahes vahetuses töö asemel käivitub töö kolmes vahetuses ja 24 tundi ööpäevas.