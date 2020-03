Koroonaviiruse tõttu on haiglaravil 28 inimest

Pärnu Haiglas on 6 inimest, neist 5 seisund on stabiilne ja 1 kriitiline. Ida-Tallinna Keskhaiglas on 2 inimest, üks neist vajab intensiivravi, kuid on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti Regionaalhaiglas on 2 inimest, mõlemad kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil 7 inimest, neist 3 vajab intensiivravi ja 2 seisund on kriitiline. Lääne-Tallinna Kekshaiglas viibib hetkel 9 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi. Ida-Viru haiglas on 2 inimest, mõlema seisund on stabiilne. Haiglatest on välja kirjutatud 8 inimest.