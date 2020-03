Koroonaviirus on asunud ümbermaailmareisile

Enim nakatunuid on Hiinas ja 24.03.2020 seisuga on 17 riiki ühe juhtumiga. Eestis on nakatunuid 369, maailmas 334 981. Võiks täheldada, et viirust ei peleta ei külm (Gröönimaa) ega kuum (Aafrika). See reis tundub olevat viirusel hästi läbi mõeldud ja ükski kogenud reisiplaneerija ei suuda nii kiiresti kedagi suunata ühest sihtkohast teise, kui seda on teinud Koroona reisiplaneerija, kirjutab oma arvamuses Järva vallavanem Rait Pihelgas.