Elu nagu vanajumala selja taga

Eeldan, et alkoholi liigtarvitus ja kodune vägivald kriisist ei küsi. Kuivõrd on eriolukord muutnud väljakutsete sisu?

Kõik on tavapärane. Olmetülisid ja perevägivalla juhtumeid on endiselt.

Mingil hetkel, kui kriisiolukord on kehtinud kauem, võib ka koduseid hõõrdumisi rohkem ette tulla. Inimesed on sisetingimustes pidevalt koos, (liikumis)vabadus on mõneti piiratud. Kõik ei pruugi vaimselt selles olukorras vastu pidada ja võivad tekkida probleemid.

Et Järvamaal on ööklubisid ja baare niikuinii vähe, siis lõbustusasutuste sulgemine ei anna sedavõrd palju tunda kui mujal. Suuremates linnades on kind­lasti tavapärasest rahulikum.

Mida antud olukorras järvalastele soovitate?

Soovitan viibida kodus, saada lähedastega läbi ja püüda see aeg võimalikult valutult üle elada. Kui inimene on 14 päevaks karantiini määratud, siis tuleks kodus olla. Me ei tee selleks lauskontrolle, aga kui meile tuleb info, et selline inimene kodus siiski ei püsi, siis saame ka seda infot kontrollida.

Rõhume siiski inimeste vastutustundele ja ettevaatusabinõude kasutusele. Seda nii teiste kui ka meie endi tervise huvides. Tahame ju kõik, et olukord võimalikult kiiresti laheneks.

Kinnitan siinjuures veel kord, et eriolukorrast tingitud lisaülesannetest hoolimata hoolitsevad politseinikud järvamaalaste turvalisuse eest samamoodi edasi.

UUED PIIRANGUD

Eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase 24.03.2020. a korraldused nr 45, 46 ja 47.

Esimene korraldus (nr 45) kehtestab liikumispiirangu avalikes kohtades, nagu välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad ning siseruumid (v.a kodud), ei tohi alates 25. märtsist korraga koos olla rohkem kui kaks inimest (v.a koos liikuvad pered) ning teistest tuleb hoida distantsi vähemalt kaks meetrit.

Teine korraldus (nr 46) keelab inimestel viibida kaubanduskeskustes, välja arvatud keskuste toidupoed, apteegid, pangakontorid, toitlustusasutused juhul, kui neist ostetakse toitu kaasa, ja muud korralduses toodud erandid.

Kolmas korraldus (nr 47) sulgeb täiendavalt meelelahutus- ja lõbustusasutusi, nagu keegli- ja piljardisaalid, kella 22st peavad oma uksed kohapealsetele külalistele sulgema toitlustusasutused, kuid toidu kaasamüük ja kojuvedu on lubatud.