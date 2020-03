Eestis suri esimene COVID-19 haigestunud inimene

Terviseamet sai kinnituse esimese inimese kohta Eestis, kes on meie seast COVID-19 tõttu lahkunud. „Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga,“ ütles Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov.