Suveajale üleminek, riiklik eriolukord ja raudtee remonttööd toovad muudatusi Elroni sõiduplaanidesse

„Suveajale üleminek muudab rahvusvaheliste rongide sõidugraafikuid, mis omakorda tingib ka meie rongide sõiduplaani muutmisvajaduse. Kuigi koroonakriisi tingimustes rahvusvahelist reisirongiliiklust praegu ei toimu, tuleb muudatused siiski sisse viia, et olla valmis täismahus reisirongiliikluse taastamiseks,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Rahvusvaheline rongiliiklus mõjutab kõige enam Elroni Tallinna-Narva sõiduplaani, kus väljumisaegades on kuni tunniajalised muudatused.

Raudtee remonttöödest tingitud muudatused

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt on rongiga reisijate arv drastiliselt vähenenud, mis tingib ka sõiduplaani hõrendamise.

Aprillis alustab Eesti Raudtee plaanilise remondiga Tabivere-Tartu raudteelõigul. „Raudtee rekonstrueerimistööd lisavad Tallinna-Tartu liini rongide sõiduajale kümmekond minutit, kuna sõidukiirus on piiratud,“ selgitas Kongo ja nentis, et see puudutab kõiki Ida- ja Kagusuuna rongide väljumisi.

Kuigi raudtee remonttööd valmistavad reisijaile ebamugavusi, on need hädavajalikud, et teenus oleks kvaliteetne ja rongide sõiduaega saaks tulevikus lühendada.

Eriolukorrast tingitud muudatused

Riiklikust eriolukorrast tulenevalt on rongiga reisijate arv drastiliselt vähenenud, mis tingib ka sõiduplaani hõrendamise. „Viimase kahe nädalaga on reisijate arv vähenenud 80%, mis tähendab, et paljud rongid on olnud praktiliselt tühjad. Hetkeolukorda arvestades ei ole meil võimalik senises mahus jätkata ning peame tegema kärpeid. Osadel väljumistel võib selle tõttu olla edaspidi mõnevõrra rohkem sõitjaid, kuid püüame jälgida, et rongides oleks jätkuvalt piisavalt ruumi, et reisijad saaksid hoida üksteisega vajalikku distantsi,“ nentis Kongo ja lisas, et Elron jälgib nii riiklikku olukorda kui ka reisijate arvu rongides ning olukorra stabiliseerumisel on koheselt valmis graafikuid taas tihendama.

„Reisirongiliikluse teenusepakkujana peame sarnaselt kõigile teistele tegevusvaldkondadele kriisioludest lähtuvalt hoidma nii oma töötajaid kui ka optimeerima kulusid, et tagada rongiliikluse jätkumine ka tulevikus koos selleks vajaliku vastava ettevalmistusega personaliga. Kindlasti arvestame väljumiste vähendamisel sellega, et reisijatel säiliks võimalus erinevatel kellaaegadel nii linnalähiliinidel kui ka üle Eesti liikuda. Esimeses järjekorras jäetakse graafikust ajutiselt ära need reisid, mida kasutatakse vähem või kus ajaliselt lähedal on olemas mõni teine rong, mida kliendid saavad valida,“ selgitas Kongo reiside mahu vähendamise vajalikkust ja lisas, et kuna olukord muutub väga kiiresti, võivad sõiduplaanid vajada lähiajal täiendavat korrigeerimist.

Kongo rõhutas, et Elroni ronge puhastatakse igapäevaselt ning puhastusteenindajad pööravad erilist tähelepanu laudadele, istmete käetugedele ja teistele kontaktaladele rongis. Kõigil reisijatel on võimalik kätepesuks kasutada rongides olevaid WC-sid ning hoida kaasreisijatega mõistlikku vahet.