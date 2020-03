Hüvasti, kevadsoe: nädalavahetus toob lume ja miinuskraadid

Laupäeva (28.03) öö on kõrgrõhkkonna servas kuiv ja nõrga lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on 0..-2, meretuulega rannikul kuni +2°C. Päeval läheneb Soome poolt madalrõhulohk, pilvi lisandub ka meile, aga ilm püsib sajuta. Üksnes õhtul võib Harju- ja Virumaal üksik tiba vihma tulla. Tuul pöördub läänekaarde ja muutub pisut tugevamaks, õhtul on mandri läänerannikul puhanguid kuni 14, saartel põhjatuule puhanguid kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on +8..+12°C, meremõjuga rannikul 5°C ümber.