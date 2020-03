Türi vald kärbib palku

Tellijale

Siemann selgitas, et saatis möödunud nädalal allasutuste juhtidele kirja, kus palus kaaluda palgavähendust neil töötajatel, kes olude sunnil ei saa enam tööd teha või kelle koormus on oluliselt vähenenud. Tema ütlust mööda võivad sellised töötajad olla haridusasutuste kokad ja lasteaedade õpetajad. «Kokku võib selliseid töötajaid vallas olla sadakond,» lisas ta.

Siemann kinnitas, et palgakärbe on igati seaduslik ja see ei puuduta neid, kes saavad eriolukorrast olenemata teha tööd tavakoormusega. Ta lisas, et otsuse peavad langetama allasutuste juhid ja kärbe ei saa kesta kauem kui kolm kuud.