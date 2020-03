Türi vallavalitsus kärbib palku

Siemann selgitas, et saatis möödunud nädalal allasutuste juhtidele kirja, kus palus kaaluda palgavähendust neil töötajatel, kes olude sunnil ei saa enam tööd teha või kelle koormus on oluliselt vähenenud. Tema ütlust mööda võivad sellised töötajad olla haridusasutuste kokad ja lasteaedade õpetajad. «Kokku võib selliseid töötajaid vallas olla sadakond,» lisas ta.

Siemann kinnitas, et palgakärbe on igati seaduslik ja see ei puuduta neid, kes saavad eriolukorrast olenemata teha tööd tavakoormusega. Ta lisas, et otsuse peavad langetama allasutuste juhid ja kärbe ei saa kesta kauem kui kolm kuud.

Siamann on seda meelt, et kärbetest ei pääse ükski omavalitsus ja kui teha neid õigel ajal, siis ei ole vaja võtta kasutusele väga valusaid meetmeid.

Omavalitsuste tulubaas saab löögi üksikisiku tulumaksu laekumisest. See tähendab, et kui era- ja ka avalikus sektoris hakatakse inimesi koondama ja palku kärpima, laekub valla eelarvesse raha vähem.

Siemanni selgitusel oli Türi valla eelarve tehtud prognoosiga, et üksikisiku tulumaksu laekub tänavu eelmise aastaga võrreldes seitse protsenti rohkem, aga nüüd arvestatakse, et tõus võib jääda nelja või nelja ja poole protsendi kanti.

Palgakärpe suhtes pole vallavanem Pipi-Liis Siemanniga sama meelt Türi vallavolikogus opositsiooni kuuluvad volinikud Lauri Läänemets ja Kati Nõlvak. Nende hinnangul pole see seadusega kooskõlas.

«Kui vallavanem soovib õpetajaid motiveerida, tuleks neile maksta preemiaid, mitte vähendada teiste töötajate tasusid. Näiteks suvel, kui koolid on suletud, kokkade ja koristajate töötasusid ei vähendata, või kui lasteaias käib vähem lapsi, pole seni keegi palkasid puutunud. Nüüd aga kasutatakse eriolukorda inimestele liiga tegemiseks ära,» selgitas Nõlvak.

Tema meelest on lasteaiaõpetajad praeguses kriisis eesliinitöötajad, kelle abil saavad arstid ja politseinikud kriisi lahendamiseks hädavajalikku tööd teha. «Samas suureneb sellega lasteaiaõpetaja võimalus viirusse nakatuda,» lausus Nõlvak. «Valla sõnum peaks siinkohal olema just vastupidine: teid on meile vaja!»

Nõlvaku hinnangul peaksid haridusasutuste juhid lähtuma töölepinguseadusest, mis ütleb, et tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist tasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole seda andnud. «Türi vallas on väga kulukaid poliitilisi lubadusi, mille tegemise võiks kohe peatada ja sellega survet eelarvele vähendada,» lisas ta.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et linnavalitsus on samuti asunud kärpekohti otsima, kuid koolide ja lasteaedade töötajate sissetulekud praeguse seisuga ei muutu.