Infotelefoni 1247 võimalusi tuleb laiendada

Viola Murd

siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler

Kuid praegune päästeseadus ei võimalda veel kõiki sellele infotelefonile plaanitud võimalusi rakendada. Et meie inimesi kriiside ajal paremini teenindada, tahame muuta päästeseadust ning anda kriisiinfotelefonile 1247 kiirust ja jõudu juurde.

Millal inimesed kriisiinfotelefoni vajavad?

Kriisiinfotelefon 1247 – 1 number 24 tundi 7 päeva nädalas – on ka edaspidi number, kust inimesed saavad kriisiolukordades oma küsimustele vastuseid ega koormaks samal ajal üle hädaabinumbrit 112. Number 112 peab olema alati kättesaadav neile, kes vajavad kiiret abi – kiirabi, politseinikke, päästjaid. Kriisiinfotelefon on aga neile, kel on tarvis infot ja juhiseid kriisiolukorras, nagu näiteks praeguses, COVID-19 viirusest tingitud eriolukorras.

Nii-öelda tavalisel ajal kriisiinfotelefoni tarvis ei lähe. Vajadus sellise infokanali järele tekib hädaolukordades, aga ka ükskõik millise suure mõjuga õnnetuse korral. Näiteks laastavad tormid, paljude kannatanutega liiklusõnnetused, pandeemiad. Kriisiinfotelefoni avamise üle otsustab kriisiolukorra lahendamist juhtiv asutus, kelle ülesanne on avalikkust teavitada, nagu terviseamet, päästeamet, politsei- ja piirivalveamet.

Mida seadusemuudatus paremaks teeb?

Kriisiolukorraga käib kaasas vajadus inimestele kiiresti infot jagada. Kui vaadata eelmisi kriise, kus tuli nullist püsti panna infotelefon, siis sageli eelnes sellele aeganõudvaid vaidlusi, kes seda teeb, ja peamurdmist, kuidas seda kõike ära hallata.

Praegu on selge, et parim kompetents kriisiinfotelefoni teenuse osutamiseks on Eestis häirekeskusel. Tahamegi teha päästeseadusse muudatuse, et kriisiinfotelefoni käivitada on häirekeskuse ülesanne ja see avatakse kriisiolukorra lahendamist juhtiva asutuse otsusel.

Number on kriisist sõltumata alati 1247 – soovitan kõigil selle salvestada.

Seega hoiab niisugune muudatus edaspidi kriisiolukorra lahendamist juhtival asutusel aega kokku, sest pole vaja hakata aru pidama, kes täpselt telefoni käivitab, mis numbrit kasutab, kuidas telefoni teenindada. Nii on järgmise kriisi ajal hulk praktilisi asju juba läbi mõeldud ja telefoni kiire käivitus tagatud.

Info lähedaste kohta

Kõige tähtsam on, et seadusemuudatus võimaldab kriisiinfotelefoni kaudu saada infot lähedaste kohta. Kes meist ei tahaks, et oleks olemas koht, kust küsida infot lähedase kohta, kellega pole võimalik kriisiolukorras kontakti saada ja kes on võib-olla kannatada saanud.

Suurte õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade ajal tahavad inimesed ennekõike teada, kas lähedased võisid õnnetuses kannatada saada, millises haiglas nad viibivad.

Teabe jagamiseks peab kriisiinfotelefoni haldajal olema ligipääs vastavatele andmetele. Päästeseaduse muutmise eelnõu järgi saab häirekeskus kriisiinfotelefoni päringutele vastamiseks tervise infosüsteemist andmeid, kas, kus ja millal on inimesele kriisiolukorraga seoses tervishoiuteenust osutatud. Näiteks, kas inimene on saanud meditsiinilist abi, kas kiirabi on ta üle vaadanud või millisesse haig­lasse on ta viidud.

Kuidas andmeid kaitstakse?

Kriisiinfotelefonile vastaja ei saa juurdepääsu muudele isikuandmetele, sealhulgas terviseandmetele. Päringud on seadistatud nii, et andmeid töödeldakse minimaalses ulatuses.