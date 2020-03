Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann sõnas, et valla allasutuste töötajaid, kelle koormus on olude sunnil vähenenud, võib ees oodata palgakärbe. Siemann selgitas, et saatis möödunud nädalal allasutuste juhtidele kirja, kus palus kaaluda palgavähendust neil töötajatel, kes olude sunnil ei saa enam tööd teha või kelle koormus on oluliselt vähenenud. Tema ütlust mööda võivad sellised töötajad olla haridusasutuste kokad ja lasteaedade õpetajad. «Kokku võib selliseid töötajaid vallas olla sadakond,» lisas ta.

* Seoses Saaremaa hooldekodus avastatud koroonajuhtumitega on niigi rangeid ettevaatusabinõusid järgivad Järvamaa hooldusasutused veelgi karmistanud ettevaatusabinõusid. Saaremaa Südamekodus kinnitati eelmisel kolmapäeval kahel elanikul COVID-19 viiruse positiivne test. Neljapäeval Südamekodus tehtud laustestimise tulemusel selgus, et 22 elaniku ja kolme töötaja koroonaanalüüsid osutusid reedel positiivseks. Järvamaal asub Südameko­dude ketti kuuluv hooldekodu Kärus, majas on 72 hoolealust ja 28 töötajat. Juhataja Heili Burmeister sõnas, et nad järgivad majas samu reegleid, mis praeguses eriolukorras on kehtestatud kõikidele hoolekodudele ja -asutustele: kehtib külastuskeeld, samuti ei võeta vastu pakke. Üksuste töötajad teiste osakondadega kokku ei puutu, et viia võimalik nakatumisoht miinimumini. Burmeister ütles veel, et teadaolevalt jõuab sel nädalal testimine ka Käru Südamekodusse, aga praegu võib öelda, et ühegi hoolealuse ega töötaja puhul pole haigusnähte täheldatud.