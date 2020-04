RMK alustab rekordiliselt suure metsaistutusega

Metsa istutamisega pannakse alus uuele metsapõlvele. Tänavu pannakse riigimetsas mulda rekordarv ehk 22,4 miljonit taime, millest mändi on 10,6 miljonit, kuuske 9,5 miljonit, kaske 2,2 miljonit, sangleppa ja tamme on kokku 160 000. Kõik taimed on kasvatatud RMK taimlates.