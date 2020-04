RMK alustab rekordsuurt metsaistutust

Metsaistutus paneb alus uuele metsapõlvele. Tänavu pannakse riigimetsas mulda rekordarv ehk 22,4 miljonit taime, millest mände on 10,6 miljonit, kuuski 9,5 miljonit, kaski 2,2 miljonit, sangleppi ja tammi kokku 160 000. Kõik taimed on kasvatatud RMK taimlates.

RMK osutab järjest rohkem tähelepanu taimede kvaliteedile ja kaitsele, aga ka kasvava metsa hooldusele. „Istutamine on alles kõige algus ja sellega meie tööd ei piirdu. Edaspidine aastaid vältav metsa kasvatamine ja hooldamine on veel olulisem etapp, kuigi jääb enamasti kõrvaltvaatajale nähtamatuks. Kui istutad, aga ei kaitse taimi võimalike kahjustuste eest ega hoolda noort kasvavat metsa, siis ei ole ka oodatud tulemust,“ ütles RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Kuivõrd enamik taimi istutatakse käsitsi, pakub metsaistutuse hooaeg tööd 1700 inimesele. Kolmandik töötegijaist on RMK raietöölised ja ülejäänud töid teevad riigihanke alusel leitud lepingupartnerid. Kolmandat aastat kasutatakse ka masinistutust, mis ühe võttega teeb ära nii maapinna ettevalmistuse kui ka istutamise.

Toomas Väädi sõnul muutis RMK tänavu metsa istutamisega seotud tööd, et täita koroonaviirusest tingitud eriolukorra ohutusnõudeid. „RMK järgib ise ja nõuab ka lepingupartneritelt, et viiruse leviku tõkestuseks mõeldud meetmed oleks täidetud. Muuhulgas hoiame distantsi objektil, hajutame inimesi 8000 uuendustöid vajava objekti vahel ja mõistagi on oluline hügieeninõuete täitmine nii taimeladudes kui ka metsas,“ kinnitas Väät.