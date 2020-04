Türi vald loobub palgakärpest

Siemann sõnas, et nad on väga murelikud, kuna loomulikult on töökoormuse vähenemise tõttu inimeste sissetulekute vähenemine alati keeruline. "Seepärast olen suhelnud nii teiste omavalitsuste kui rahandusministeeriumi ja haridusministeeriumiga ning omavalitsustel on ilmselt lootust, et meid toetab ka riik oma abipakettidega," rääkis ta. "Seepärast jälgime olukorda ning püüame kõiki teisi kokkuhoiukohti leida, jätta tegemata need ettevõtmised, mis ei ole möödapääsmatult vajalikud kuid hetkel vastavalt riigi suunistele mitte vähendada ka nende inimeste koormust ja töötasu, kes tegelikkuses täismahus ei tööta."