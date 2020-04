Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Käru õmblusettevõte Traageldaja juhataja Heli Sillaots hakkas eelmisel nädalal saame telefonikõnesid küsimusega, kas ettevõte ei saaks kaitsemaske valmistada. Et helistajaid on olnud palju, asuski Sillaots asja uurima. Laupäevaks olid lõiked välja otsitud ja esmaspäeval löödi käärid riidesse. Sillaots selgitas, et internetis on palju näidiseid, kuidas maske õmmelda. Nemad valisid keerulisima viisi, kuid see-eest seisavad need maskid paremini ees ja sobivad ühtviisi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Sillaots toonitas, et nad ei valmista meditsiinilisi maske, vaid tavatarbijatele, kes soovivad kaitset poes käimiseks või neid tööl kasutada.

* Tänavune talv paistis silma erakordse soojusega ja ka vilhma sadas tavapärasest kõvasti rohkem. See raskendas Tallinna–Tartu maantee Kose–Võõbu lõigu ehitust, kuid suve lõpuks peaks uus tee siiski valmima.

* Ministrite ja riigipea meedikutele mõeldud tänusõnad Facebookis, kodupagaritelt haiglate ja erakorralise meditsiini osakonna uste taha toodud küpsetised, presidendi üleskutse aknal telefoniga lehvitades eesliinil võitlevaid meedikuid toetada, muusikute veebikontserdid, et tänada meditsiinitöötajaid. Ämari lennubaasis ja Tallinna kiirabis parameedikuna töötava Türilt pärit Jaanus Polli (28) ütlust mööda teeb see kahtlemata südame alt soojaks. Olulisem on siiski, et üleskutse «Püsi kodus!» kujuneks kõigile normiks. «Küll me sellega hakkama saame!» on ta kindel.

* Kuigi koolide sulgemisega kaasnes ka huviringides kooskäimise keeld, on nii mõnigi ringijuhendaja leidnud võimaluse korraldada tegevust distantsilt. Õpilastele pakub see mõnusat vaheldust, sest koduõpe ja sõprade mittenägemine võivad elu pikapeale üsna igavaks muuta. Paide Hillar Hanssoo põhikooli huvijuht Marita Kutsar ütles, et vaatamata kaugõppele tegutseb koolis praegu viis huviringi: kaks rahvatantsutreeningut, malering, ajakirjandusring ja liiklusring.

* Vodja kooli tööõpetuse õpetaja Indrek Kuuse lapsepõlves oli aegu, kui ta käis vaat et üle nädala Järvamaa muuseumis Paide linnuse maketti imetlemas ja uurimas, kuidas see on ehitatud. Koroonaajal kodusele tööle jäämine on andnud Kuusele suure tõuke täita lapsepõlveunistus ja ehitada näputööna Paide ordulinnuse makett. «Praegune aeg sunnib otsima mõtestatud tegevust ja annab võimaluse tegeleda ideedega, milleks varem pole aega leidunud,» ütles ta.