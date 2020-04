Linnameeskonna kapten Frolov: Paide on jõud, millega arvestada

Uuele hooajale vaadates sõnab Paide kapten, et meeskond peab olema valvas, et mulluse hea aasta järel tänavu keegi lõdvemalt ei võtaks. Samas lisab ta, et meeskond on treeningutel ja mängudes väga motiveeritud, seega väga suureks ta selle probleemi tõenäosust ei pea. Frolov ütleb, et Järvamaa klubi eesmärk on astuda samm edasi, ja loomulikult soovitakse teha rekordiline hooaeg – nii punktide, võitude kui ka tabelikoha poolest.