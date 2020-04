Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang usub, et maakonnas töötute hüppelist kasvu ei tule. Tööstus ja põllumajandus peaksid Järvamaa tööturgu ka kriisiajal pinnal hoidma. Märtsi seisuga oli Tasangu andmetel Järvamaal töötuna arvel 1025 inimest. Kuu jooksul lisandus neid 186, mida on veidi rohkem kui tavaliselt. Enamasti tuleb kuuga töötuid juurde veidi üle saja või kuni 130.

* Hiljuti rabas üldsust uudis, et politseinikud on avastanud Eestis 160 kodus püsimise kohustuse eirajat. Järvalasi oli nende seas õnneks mõni üksik. Politseinike rõõmuks istutakse siinmail enamasti ikka kuulekalt kodus. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et siiani on tulnud maakonnas tegeleda tõesti vaid paari-kolme rikkumisega. «Esimesel korral piirdub asi hoiatusega. Kui ikka aru ei saada, eks siis tuleb karmimaid mõjutusvahendeid kasutada,» lausus ta.

* Järvamaa raamatukogudes pole praegu varakult saabunud puhkus, vaid suurem osa töötajaid on tööpostil või kodukontoris valmis inimesi nõustama. Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et nad andsid juba koolidele teada, et on valmis õpilastele kohustuslikku kirjandust ning uurimusteks ja referaatideks teavikuid välja laenutama. «See ei tähenda, et raamatukogud oleksid avatud,» rõhutas ta.