Kersti Sarapuu: lisaeelarve fookuses on inimene

Kersti Sarapuu sõnul on riigil just praegu äärmiselt vajalik minna edasi planeeritud investeeringutega - liigne kärpimine süvendab majanduslangust ja sellest taastumise pikkust. "Eesti Energia uue õlitehase rajamisega on juba alustatud ja see annab selge sõnumi, et praegune valitsus panustab põlevkivisektorisse. Ehitusvaldkonda on kavas eraldada 145 miljonit, millest 100 miljonit eurot on planeeritud korter- ja väikeelamute püstitamise ning rekonstrueerimise kaasrahastamiseks. Tee-ehituseks on ette nähtud 40 miljonit, millest oluline osa läheb kruusateedele katete ehitamiseks," märkis Kersti Sarapuu.