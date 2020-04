Võõbu-Mäo teelõigu ehitamine saab üha hoogu juurde

2020. aasta üheks suuremaks teetööks on Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa Võõbu–Mäo teelõigu ehitamine. Ehitustööde maksumus on 60 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta.

„Juba eelmine aasta oli meil rekordiline investeeringute aasta teedeehituses ning sel aastal jätkame pea-aegu samamoodi – investeerime 190 miljonit meie teedesse,“ sõnas Maanteeameti peadirektor Priit Sauk. „Investeeringute eesmärk on toetada ka majanduse kiiremat taastumist kui kriis lõppeb.“

Sauk kinnitas, et kõik ehitusobjektid lähevad töösse ja valmivad vastavalt teehoiukavale.

„Käesoleval aastal tehakse ehitus- ja remonditöid 1921 kilomeetril riigiteedest ja uusi teid ehitatakse juurde 48 km,“ rääkis Maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa. „Kõige suurem tööde maht on lisandunud kruusateede katete ehitusele, kus on kavas ehitada katet kokku 171 kilomeetrit. Seda on ligi 100 km rohkem kui eelmisel aastal.“

Randmaa lisas, et koostööpartneritega antakse parim viimaks ellu kõik teetööd ning kindlasti järgitakse kõiki Terviseameti kehtestatud ohutusnõudeid ja juhiseid.

Kokku on tänavu ehitus- ja remonttöid üle 1900 km, arvestamata liiklusohtlikke kohti ja sildade ümberehitustöid. Rekonstrueerimisobjekte on 107 km ulatuses. Pindamistöid tuleb tänavu ligi 1092 km ning 231 km taastusremonti. Plaanis on likvideerida 39 liiklusohtlikku kohta ja remontida 19 silda. Samuti seisab ees ligi 171 km katete ehitust kruusateedele ning 272 km olemasolevate kruusateede säilitusremonti. Teedevõrgu arendamise investeeringuid on tänavu kokku 190 miljoni euro eest, millele lisandub 25 miljonit eurot välisvahendeid.

Sel aastal valmis uus ehitusobjektide kaart, kust leiab ülevaate, milliseid töid on plaanis teha nelja aasta jooksul.