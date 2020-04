Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui linnuvaatlejad ootavad elevusega kevadist rändeaega, siis põllumehed valmistavad läbirändavaid hane- ja lagleparvi tervitama arsenaliga, millega võiks pidada maha väiksemat sorti sõja. Paistevälja OÜ juhatuse liige Meelis Mändla ütles, et on taliviljaorase põldudele maiustama maanduvaid hanesid peletanud igat masti käepärast olnud paugutajate ja ka laseriga.

* Kolmapäeval viisid Paide linnavalitsuse töötajad esimest korda laiali eakatelt kogutud e-poe tellimusi, mille täitmise võttis vastavalt sõlmitud lepingule oma õlule Paide Selver. Kaup jõudis seekord 21 tellijani ja teenus jätkub eriolukorra lõpuni. Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et see on oluline proovikivi, mille pealt nad näevad, kui valmis on provintsilinna kauplus edaspidi e-poe teenust osutama. «Meie ülesanded on ju täpselt samad: komplekteerime vastavalt tellimusele toidukoti, skaneerime koodid, vormistame tšeki ning siis pakime kõik kokku ja anname kullerile üle,» selgitas ta.