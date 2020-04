Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koigi vallas asuva Mäeotsa talu perenaine Maarja Koivuoja on harjunud, et enne ülestõusmispühi on telefon punane ja inimesed soovivad mune osta. Olgu riigis eriolukord või mitte, pole inimeste soov pühadelauda värviliste munadega kaunistada kuhugi kadunud. Erinev on aga see, et peale munade küsivad inimesed viimasel ajal Koivuoja käest, kas nad munade asemel ei saaks endale tibusid või kanu osta.

* See oli eelmise nädala neljapäeval, mil demineerijad leidsid Järvamaalt 250 kilogrammi kaalunud Saksa päritolu lennukipommi. Leid käivitas operatsiooni, mis päädis sama päeva õhtul kaitseväe keskpolügoonil suure plahvatusega. Metsatukk Türi vallas Kabala lähedal. Sel korral polnud otsija metsaalust kammiv hobi- või militaararheoloog. Et sealtkandist oli lõhkekehi välja tulnud ka varem, oli see plaanitud otsing ja demineerimistöö.

* Eelmisel sügisel alanud arupidamine jõudis eelmisel nädalal maanteemuuseumi ja Järvamaa kutsehariduskeskuse põhjaliku koostööleppe allakirjastamiseni, et taastada Särevere õppekohas Paide masinatehases sõja järel projekteeritud ja ehitatud teehöövel V1.

* Juba mitu nädalat tõusevad Türi linna Konnaküla elanikud üles trummipõrinat meenutava heli peale. Linna äärealale pole kolinud siiski muusikut, vaid erakordselt kõva heli tekitamise on ära õppinud üks nutikas rähn. Konnakülas elav Martin Kalberg ütles, et kaks või kolm nädalat alustab päikesetõusu ajal oma päeva üks rähn sellega, et lendab tänavalgustusposti plekist korpusele ja hakkab seda toksima.

* Neljandat nädalat vältav koduõpe on proovikivi kõigile õpilastele. Eriti keerulisse olukorda paneb see aga need lapsed, kelle kodune keel ei ole eesti keel. Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo sõnas, et nende koolis on samuti muukeelsetest peredest pärit lapsi. Tavapäevadel on olukord lahendatud nii, et õpilased saavad eraldi lisaks eesti keele tunde ja ainetundide ajal käib neile abiks abiõpetaja. Koduõpe on olukorra veidi keerulisemaks muutnud, kuid seni on siiski hakkama saadud.

* Koroonaviiruse puhangu alguses anti välismaal viibivatele eestlastele soovitus kiiremas korras koju tulla, sest hiljem võib see võimatuks osutuda. Norras vahetusaastal viibiv Türi ühisgümnaasiumi õpilane Kai-Melli Kapten (18) otsustas siiski kooliaasta lõpuni Norra jääda ja äreva aja vahetuspere juures üle elada.