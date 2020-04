Järvamaal diagnoositi kümnes COVID-19 haige

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1471 COVID-19 viiruse testi, millest kolm protsenti ehk 51 proovi osutusid positiivseks. Üks viirusekandja diagnoositi ka Järvamaal, mis tähendab, et meil on nüüd kümme koroonaviiruse diagnoosi saanud inimest. Tegelik viirusekandjate arv on ilmselt märksa suurem.