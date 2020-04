Infarktikaebuse tekkimisel ei tohi viivitada

„Suremus südamehaigustesse oli ja on jätkuvalt kõrge,“ ütles dr Uuetoa. „Mis teeb murelikuks, on maailma senine kogemus, et riskifaktoritega koormatud südamehaigete suremus COVID-19 kaasumisel on 15 korda suurem.“

Dr Uuetoa sõnul on COVID-19 epideemia ajal Euroopas infarktikaebustega haigete hospitaliseerimiste sagedus drastiliselt langenud – umbes 75%. „Südamehaiged ei ole „kadunud“, sest südamehaigused ei ole kadunud! Uperpallitanud infarktihaigete arv näitab, et meie patsiendid ei pöördu haiglatesse, nad püsivad kodus viimse hetkeni ja ilma elutähtsalt vajaliku ravita, sest ühiskondlik sõnum kodus püsida on nii intensiivne ja domineeriv.“

„Euroopa kogemus näitab, et hilinemisega pöördumise tulemuseks on, et tänasel päeval satub infarktiga patsient haiglasse sageli kehvemas kliinilises seisundis, sest ta ei ole saanud päästvat ravi haiguse kriitilises ägedas faasis,“ rääkis dr Uuetoa.

Dr Uuetoa sõnul on COVID-19 epideemia ajal Euroopas infarktikaebustega haigete hospitaliseerimiste sagedus drastiliselt langenud – umbes 75%.