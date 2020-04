Eesti Rahva Muuseum ootab näituseideid

„Kuigi muuseumid on praegu suletud, vaatame tulevikku ja julgustame ERMiga jagama põnevaid ideid, millest võiks uuel aastal näituse teha,“ sõnas ERMi näituste talituse produtsent Kata Maria Metsar ja lisas, et eriti oodatud on kavandid, mis tutvustavad kõikvõimalikke ühistegevusi.

ERMi osalussaalis on toimunud kaheksa oma-näitust. Praegu on üleval (kuid eriolukorra tõttu suletud) Tartu maratoni juubelinäitus, enne seda nägi seal kodalukke. Näitusekonkursile lukuidee saatnud Heidi Solo julgustab kõiki osalema: "Kui sul on loominguline unistus, mis otsib laiemat kõlapinda, siis see on sinu võimalus!"