Järva Teataja toimetuse töötajad on oma töörännakutel maakonna risti-põiki läbi sõitnud. Tihtilugu jäävad meile silma erilised, kummalised, ägedad hooned. Mõned neist ei jõua kunagi leheveergudele, teistel on rohkem lootust. Osade, näiteks maakeldrite jaoks, on see aeg nüüd käes.