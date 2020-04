Türi raamatukogust saab raamatuid kohapeal laenutada

Türi raamatukogu juhataja Astrid Karpender ütles, et neil toimib süsteem edukalt ning raamatu saab igaüks koju viia täiesti kontaktivabalt.

Ta märkis, et Türi raamatukogu töötajate seisukoht on lugemist innustav. "Just praegu ongi eriti oluline raamatute laenutamisega tegeledama. Nii mõtlevad tegelikult paljude Eesti raamatukogude töötajad. Seda väga lihtsal põhjusel: hetkel on suletud kõik kinod, teatrid, muuseumid ja muud meelelahutusasutused. Kui me võtame inimestelt võimaluse ka raamatuid lugeda, siis see on ikka väga kurb," sõnas ta.

Karpender ütles, et Türi raamatukogu on eriolukorras töötades kenasti hakkama saanud. Kõik töötajad on varustatud isikukaitsevahenditega ja kehtib kahe meetri reegel. "Ka palume praegu inimestel võimalusel mitte raamatuid tagastada. Kui nad seda siiski teevad, võtame need vastu ja paneme nii öelda paariks nädalaks karantiini ehk testest raamatutest eraldi seisma. Seniks jääb raamat ka lugeja arvele," selgitas ta.

Raamatud pääsevad tagasi riiulitesse pärast karantriini.

Karpender tõdes, et nad on saanud palju positiivset tagasisidet tänulikelt inimestelt. "Inimesed ütlevad, et on niigi raske, kuhugi ei saa minna ning midagi pole teha. Kui nad raamatuid ei saaks ka lugeda, oleks olukord veelgi masendavam," rääkis ta.