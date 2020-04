Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Ööl vastu esmaspäeva andis Türi lillelaada korraldusmeeskond Facebookis teada, et üks kevadpealinna tippsündmusi jääb tänavu koroonaviiruse tõttu ära. See on lillelaada 43 aasta pikkuse ajaloo jooksul esimene kord. Lillelaata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi ütles, et ärajätmise otsus sündis juba eelmisel nädalal. Praegu oleks tulnud 15.–17. maiks plaanitud laata juba tõsisemalt korraldama hakata, ent ükski märk ei näita, et mais üldse ühtegi üritust teha tohib. Marrandi tõi näite, et kui lapsed lubatakse alles 15. mail jaokaupa kooli, siis tuhandete külastajatega laata kindlasti teha ei lasta.

* Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere sõnab, et pärast eriolukorra kehtestamist ja korraliste vastuvõttude peatamist ei istu haigla rahvas niisama, käed rüpes. «Ekslik on arvata, et me keskendume nüüd ainult koroonaviirusele. Haiglase ei jää praegu abita ka ükski teine abivajaja,» ütleb ta. «Meil on Järvamaa kõige turvalisem maja,» ütleb Maire Raidvere veendunult, pidades silmas just koroonaviirusse nakatumise ohtu ja selle vältimiseks rakendatud abinõusid.

* Koeru hooldekeskus sai suure üllatuse osaliseks, kui nendega võttis ühendust rahvusvahelise firma Eesti esindus ja uuris, mida nad sõbrapäevaks soovivad. Kingitus jõudis Koeru küll paar kuud hiljem, ent saajate rõõmu see pisiasi ei vähendanud.

* Statistikaameti liikumisanalüüsist selgub, et pärast eriolukorra ja liikumispiirangute kehtestamist püsivad Eesti inimesed keskmiselt 20 tundi ööpäevas oma peamises asukohas. Järvamaa kolme omavalitsuse andmeid kõrvutades ilmneb, et kõige usinamalt on kodus püsinud Paide linna elanikud. Järva ja Türi valla elanikud liiguvad pisut rohkem ringi.

* Täpselt nädal tagasi sõlmis Paide linnavalitsus lepingu Kivipartner OÜga, kes projekteerib ja ehitab Paides suveks kaks tenniseväljakut. Tööde kallinemise tõttu loobus linnavalitsus esialgu kahe padeliväljaku ehitusest.

* 1990. aasta varakevadel tiksus Kaarukal elaval Alliku sovhoosi 24aastasel autojuhil Neeme Välil kuklas aina selgemini mõte Kaitseliidu kui riigikaitselise sõjaväelise organisatsiooni taastamisest. Ta ei teadnud, et juba veebruaris olid Järvakandi mehed otsa lahti teinud, sest toonased ajalehed sellistest asjadest veel suurte pealkirjadega ei kirjutanud. Kuigi Eesti oli astunud suuri samme iseseisvuse taastamise poole, olime endiselt Nõukogude Liidu käpa all. Kohalikud võimud pelgasid, et paramilitaarsete rahvuslike relvarühmituste loomine ajab nõukogude armee relvile ja laulev revolutsioon võib pöörata veriseks sissisõjaks. 14. aprillil kutsus Neeme Väli Roosna-Alliku sovhoosi saalis kokku koosoleku, kuhu tuli 43 meest. Tema ettepanekul taastati ühel häälel Kaitseliidu Roosna-Alliku kompanii, orienteeruti sõjalise väljaõppele ja veel sündimata riigi kaitsele. Neeme Välist sai kompanii pealik.