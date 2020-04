Haridus- ja Teadusministeerium: õpilased vajavad puhkust ka distantsõppe perioodil

“Õpilased on kevadist koolivaheaega pikisilmi oodanud, sest distantsõpe on nõudnud paljudelt teistsugust ja tõsist pingutust. Pausi on vaja, et kinnistada õpitut ning valmistuda õppeaasta lõpuks,” sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. “Eriolukorras puhkamine tähendab ka tavapärasest erinevaid tegevusi, seetõttu peame vajalikuks pakkuda noortele põnevaid võimalusi vaheaja sisukaks veetmiseks,” märkis Vinter-Nemvalts. Asekantsler tunnustas lapsi ja noori, kes on järginud seniseid 2+2 ja kodus püsimise reegleid.