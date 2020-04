Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimasel ajal on mitu järvalast andnud oma Facebooki lehel teada või postitanud isegi oma kogukonna leheküljele teadaande, et nad ei ole nakatunud koroonaviirusse. Need ei ole tähelepanu järele janunevad inimesed, vastupidi, nad soovivad, et lõpetataks juttude levitamine, et nad on haigestunud.

* Järvamaa kogukonnafondi noore spetsialisti eile avalikustatud stipendiaadid Kati Piirits ja Mari Mikson on sarnased selles suhtes, et peavad kodupaika eriliseks ja on alati teadnud, et tahavad pärast õpinguid Järvamaale tagasi tulla. Seda nad mõlemad ka tegid.

* «Olen sinu pakk uksekoodiga xxxxx. Tahan pakiautomaadist koju saada. Tule ruttu, teeme ruumi!», «Eriolukorra tõttu on pakke palju, palun tule oma pakile kiiresti järele». Selliseid sõnumeid võisid pakisaajad oma telefonist lugeda näiteks jõulude ajal, mil pakiautomaadid on tavapärasemast populaarsemad. Ent koroona valitsemise ajastul, mil pea kõik kaubandusettevõtted on kolinud veebiplatvormidele, on sinna kolinud ka inimesed. Tellivad kauba koju kulleriga või pakiautomaati. Koerus elav Kirsika Ilmjärv ütles, et on samuti üks usin kauba­tellija, seda nii pakiautomaati kui kullerit kasutades. Tema tähelepanekut mööda on sõbrad-tuttavadki toiminud samamoodi ja ta on täheldanud, et Koerus olevat Omniva pakiautomaati kasutatakse innukalt nii pakkide saatmiseks kui ka vastuvõtuks. Siiski pole Ilmjärv kursis sellega, kas Koeruski on pakiautomaat olnud sedavõrd üle koormatud, et kui inimene soovib pakki saata, siis ei saa ta seda teha, sest ühtegi vaba kappi parasjagu pole. Just selliseid juhuseid on esinenud nii Paides kui ka Türil.