Kaubanduskett pikendab peaaegi kõikide poodide lahtiolekuaegu, kuid mitte Paides

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõttele oluline pakkuda inimestele võimalust ohutult ja mugavalt teha oma igapäevaostud, mistõttu on nad rakendanud erinevaid meetmeid vähendamaks kassajärjekordasid ning inimeste arvu poodides. Üheks meetmeks on kaupluste lahtiolekuaegade pikendamine.

„Pikendame pea kõikide Maxima kaupluste lahtiolekuaegasid, kuna nägime, et enamikes meie kauplustes kasvas külastajate hulk hüppeliselt viimasel avatud olemise tunnil. Meie jaoks on oluline, et igaüks leiaks endale võimaluse teha oma ostusid ning teha seda turvalises keskkonnas endale sobival ajal,“ selgitas Edvinas Volkas. „Lisaks monitoorime pidevalt kassajärjekordasid ning oleme vähendanud ostukorvide- ja kärude arvu, et veelgi enam kontrolli all hoida korraga kaupluses viibivate klientide hulka,“ lisas Edvinas Volkas.