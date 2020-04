Kersti Sarapuu: abipakett annab eelduse tulla kriisist kiiremini välja kui kümnend tagasi

Riigikogu rahanduskomisjoni kuuluva Sarapuu sõnul pakub abimeetmete pakett suurt tuge ettevõtetele ja tööinimestele, keda kriis kõige enam puudutanud on. „500 miljoni euro suurune käibelaen, mida hakkab riik ettevõtetele jagama Kredexi kaudu, on just see mida raskustes ettevõtjad vajavad. Oma murega ei jää üksi ka mikro- ja väikeettevõtjad ning turismisektor, keda hakatakse eraldi toetama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu,“ ütles Sarapuu. „Eriolukord on viinud koondamisteni, mistõttu suunatakse töötukassa kaudu üle 250 miljoni euro meetmesse, mis aitab eriolukorras säilitada töötajate sissetuleku.“