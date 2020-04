Viimase ööpäevaga lisandus 34 positiivset COVID-19 analüüsi

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 36 024 uut testi, nendest 1434 ehk 4 protsenti on osutunud positiivseks. Järvamaa elanikele on tehtud 863 testi, millest kümme ehk 1,6% on osutunud positiivseks. Viimase ööpäeva jooksul tehti järvakatele 25 testi.