Kultuuritempel värvub õhtuti roheliseks

Selle aktsiooniga on liitunud kultuuriasutused üle Eesti ning roheliseks värvuvad õhtuti nii kultuurimajad, teatrid, kinod ja mitmed teised kultuuritemplid.

Roheliseks just seetõttu, et roheline on lootuse värv. Ettevõtmise eesmärk on sel moel tänada ja toetada neid, kes kriisiga lähedalt kokku puutuvad ning kelle töö on teisi hoida, aidata, ravida ja õpetada.

See sümboolne toetus on mõeldud ka tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele, vabatahtlikele, lapsevanematele, haiguse käes kannatajatele, üksikutele, eakatele, karantiinis olevatele inimestele ja kõigile ülejäänutele, kelle elu on koroonaviirus mõjutanud.

Ettevõtmisega tahetakse rõhutada, et ehkki riigipiirid on praegu suletud, on piirideülene koostöö ja solidaarsus olulisemad kui kunagi varem.