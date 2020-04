Muusika- ja teatrimajal käis virtuaalselt külas president Kersti Kaljulaid

Martha-Beryl Graubergi sõnul püüab muusika- ja teatrimaja jätkuvalt hoida inimesi kultuurilainel, kuigi maja uksed on suletud. “Oleme kurvad, et meie muidu inimesi täis maja on praegu tühi, pime ja külm, ent see on paratamatus, millega oleme kohanenud ja mis saab loodetavasti varsti läbi. Seni, kuni me ei tea, millal see juhtub, püüame omalt poolt hoida kultuurisõprade meele erksa,” ütles Grauberg.

Näitena tõi ta üleskutse kirjutada haikusid, mis praegust olukorda kirjeldavad. “Jagasime mõnda neist haikudest ka presidendiga ning paistis, et need meeldisid talle väga. Meil on plaanis see rahvalooming edastada rahvaluulearhiivile, mis koroonapärimust kogub, ning kes teab, äkki on sellest kunagi avastamisrõõmu ja inspiratsiooni meie tulevastele põlvedele,” lisas Grauberg.

Vestluses presidendiga tõdeti, et olukorras, kus füüsiliselt kokku tulla ei saa, on loomingulised kollektiivid leidnud uusi viise publikuni jõuda ning mis osaliselt võiksid kestma jääda ka pärast tavaellu naasmist.

Paide Teatri juht Harri Ausmaa rõõmustas, et riigipea oli interneti vahendusel vaadanud teatri mullust suvelavastust “Eesti jumalad”, mis oli üks esimesi veebietendusi pärast koroonakriisi puhkemist. “Mul on hea meel, et president Paide ja Järvamaa kultuuritegemiste vastu huvi tunneb. Näiteks vaatas ta 27. märtsi teatripäeval meie Vargamäe suvelavastuse salvestust. Rääkisime ka, kuidas praeguses eriolukorras ei tohi unustada kogukonna ja kohtumise tähtsust,” sõnas Ausmaa.

Jutuajamisel peatuti ka huviringide teemal, mille tegevus on alates poolest märtsist peatatud. “Koori- ja tantsujuhid teevad oma tööd südame ja suure pühendumusega ning on tähtis, et meie ja meie laste juhendajad, kohalike kultuuritraditsioonide edasikandjad saaksid raskel ajal vajalikku tuge,” rääkis Martha-Beryl Grauberg.

Jutuks tuli ka Paide linn kui paik, kus inimeste omavahelised sidemed on tihedad ning kus kogukond märkab abivajajat varakult.