Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aasta 15. oktoobril otsisid keskriminaalpolitseinikud läbi Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte OÜ Paikre kontoriruumid. Ettevõtte toonane juht Kristo Rossman vahistati ja prokuratuur andis teada, et kahtlustab lisaks Rossmanile sama ettevõtte arendusjuhti ja OÜ Koguja juhatajat selles, et nad on omastanud suures koguses Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte vara. Rossman viibis vahi all kuni möödunud aasta 7. novembrini. Pärast vabadusse pääsu ei saanud Rossman Paikresse tagasi tööle minna, sest asutuse nõukogu otsustas kohe pärast kahtlustuse esitamist ta juhatuse liikme kohalt vabastada. Eelmisel nädalal said AS Väätsa Prügila nõukogu liikmed teada, et ettevõtte juhatuse liige Alvar Jullinen on palganud Kristo Rossmani arendusjuhiks.